سوناك يعتزم تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي يعتزم تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وحسب الصحيفة، فإن المساعدات تشمل 400 عربة عسكرية و1600 قطعة أسلحة و4 ملايين ذخيرة وتمويلا إضافيا بحجم 500 مليون جنيه استرليني.

ويشار إلى أن إجمالي حجم المساعات العسكرية البريطانية لأوكرانيا سيصل إلى 3 مليارات جنيه استرليني خلال هذا العام المالي.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء البريطاني بولندا يوم الثلاثاء، حيث سيلتقي برئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، ثم سيتوجه إلى ألمانيا للقاء المستشار أولاف شولتس.

وقال سوناك عشية الزيارة إن "حماية أوكرانيا من طموحات روسيا القاسية مهم بالنسبة لأمننا ولأوروبا بأسرها. وإذا سمحنا لبوتين بأن يحقق نجاحا في الحرب العدوانية هذه، فإنه لن يتوقف عند الحدود البولندية".

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نفى وجود أي خطط لدى روسيا لمهاجمة الدول الأوروبية.

المصدر: "الغارديان"