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زاخاروفا: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان ستؤدي إلى تفاقم الأزمة العالمية

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زاخاروفا: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان ستؤدي إلى تفاقم الأزمة العالمية
Globallookpress MFA Russia
متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تخصيص المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان سيؤدي إلى تفاقم الأزمة العالمية.

وقالت زاخاروفا على "تلغرام": "تخصيص الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان سيؤدي إلى تفاقم الأزمة العالمية".

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وأضافت: "المساعدات العسكرية لنظام كييف هي رعاية مباشرة للأنشطة الإرهابية، ولتايوان هي تدخل في الشؤون الداخلية للصين، ولإسرائيل هي طريق مباشر لتصعيد غير مسبوق في المنطقة".

ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا، وعلى مشروع قانون لتخصيص 26.4 مليار دولار لإسرائيل.

المصدر: نوفوستي

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