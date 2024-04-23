بوتين يمنح المراسل العسكري الراحل يرومين وسام الشجاعة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بمنح وسام الشجاعة للمراسل العسكري لصحيفة "إزفيستيا" سيميون يريومين بعد وفاته.

إقرأ المزيد

وجاء في المرسوم، الذي نشره الموقع الرسمي للكرملين: "تم منح وسام الشجاعة لسيميون يريومين، بعد وفاته، من أجل الشجاعة والتفاني اللذين أظهرهما في أداء واجبه المهني مراسلا حربيا لوكالة (إزفستيا)".

وقد أفادت صحيفة "إزفستيا"، 19 أبريل الجاري، بمقتل مراسلها الحربي سيميون يريومين في مناطق قتال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا نتيجة استهدافه من طائرة أوكرانية مسيرة. وكان تقريره الأخير قد صدر قبل بضعة أيام. وقد عمل يريومين في ماريوبول، وفي مصنع أزوفستال، وفي ماريينكا، فيما أشارت الصحيفة إلى أنه خاطر بحياته أكثر من مرة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي