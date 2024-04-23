ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجندي فاليري خايدوكوف دمر سبع مسيرات أوكرانية من بينها مسيرة "بابا ياغا" كانت تحاول مهاجمة كتيبة المدفعية في منطقة العمليات العسكرية الشمالية.

وأوضحت الوزارة أنه "من خلال العمل في ظروف الرؤية المحدودة والقصف المدفعي الدوري للعدو في منطقة العمليات العسكرية الشمالية، دمر فاليري خايدوكوف سبع مسيرات أوكرانية مجهزة بأنظمة إسقاط الألغام".

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وأشارت إلى أنه "من بين المسيرات المتضررة كانت المسيرة السداسية بابا ياغا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

ولا تزال القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة، حيث أعلنت الدفاع الروسية يوم الثلاثاء عن تدمير قاذفة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات MIM-23 HAWK أمريكي الصنع، للمرة الأولى منذ بدء العملية الخاصة.

هذا وأكدت الدفاع الروسية منذ أيام أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك بشكل كامل، وذلك بعد تحرير بلدة بوغدانوفكا.

المصدر: RT