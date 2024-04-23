لأول مرة.. الجيش الروسي يدمر نظام صواريخ مضادة للطائرات MIM-23 HAWK أمريكي الصنع

للمرة الأولى منذ بدء العملية الخاصة، أعلنت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن تدمير قاذفة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات MIM-23 HAWK أمريكي الصنع، دون ذكر التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام تايوانية العام الماضي أن الولايات المتحدة كانت تعتزم شراء مئات من صواريخ MIM-23 Hawk المضادة للطيران من تايوان لتسليمها لأوكرانيا، إضافة إلى شحنات سابقة من هذه الأنظمة.

وبلغ مجمل خسائر القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي نحو 1045 جنديا، حسبما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية، الذي نورد في ما يلي أبرز ما تضمنه:

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة، مكبدة العدو خسائر تبلغ نحو 20 عسكريا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها التكتيكي على خط المواجهة، وخسر العدو نحو 500 جندي

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي أيضا، كما صدت 9 هجمات مضادة، فيما بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 360 جنديا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة، وكبدت العدو خسائر تقدر بنحو 95 عسكريا

أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بنيرانيها قوات ومعدات للعدو في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وخسر الجيش الأوكراني هناك نحو 70 جنديا

إصابة مستودع الطائرات المسيرة التابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 113، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 115 منطقة

إسقاط 104 طائرات بدون طيار أوكرانية وصاروخ تكتيكي "توتشكا-أو"، و6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا"، إضافة إلى 4 قنابل جوية موجهة Hammer فرنسية الصنع.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية