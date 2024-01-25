مسيّرة روسية تفوز بمعركة جوية ضد مسيّرة "بابا ياغا" الأوكرانية (فيديو)

نشرت الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو أظهر معركة جوية دارت بين مروحية استطلاعية روسية مسيّرة رباعية المراوح من جهة ومسيّرة أوكرانية ضاربة ثقيلة من جهة أخرى.

يذكر أن المسيّرات الزراعية الثقيلة التي سلمها الغرب لأوكرانيا والمخصصة لقذف ألغام عيار 82 ملم، أطلق عليها الجنود الروس اسم "بابا ياغا" نسبة إلى شخصية أسطورية من الحكايات الروسية.

وبمقدور تلك المسيّرة إلحاق أضرار جسيمة بالمشاة. لذلك يسعى الجنود الروس إلى تدمير "بابا ياغا" بشتى الوسائل للحفاظ على حياتهم، بمجرد ظهورها في السماء.

وتطلق النيران عليها من الأرض باستخدام الأسلحة الخفيفة. كما تستهدفها المسيّرات الاستطلاعية والضاربة. وبمجرد أن يلاحظ أي مشغل للدرون مسيّرة "بابا ياغا" في السماء يسرع بإطلاق درونه ليهاجمها ويقضي عليها.

وكثيرا ما تهاجم الدرونات الروسية مسيّرة "بابا ياغا" عن طريق صدمها، ما يؤدي إلى تحطم كلا المسيرتين المعادية والصديقة. وفي حال تعرض المسيّرة الأوكرانية لأضرار غير جدية عند سقوطها على الأرض تتم إعادة ضبطها لتستمر في أداء مهامها لصالح القوات الصديقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا