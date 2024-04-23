"ICAN": الناتو سينتهك المعاهدات الدولية حال نشر أسلحة نووية في بولندا

قالت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "ICAN" إن دول الناتو ستنتهك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في حال نشرها مثل هذه الأسلحة في بولندا.

وجاء في تصريح الحملة ردا على طلب وكالة "ريا نوفوستي" التعليق على تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا باستعداد بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها: "إن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية هي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تحظر بشكل واضح على الدول نشر أسلحة نووية لدولة أخرى، ويزعم أعضاء الناتو أن تبادل الأسلحة النووية لا يخالف التزاماتهم بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. ولكن هذا ينتهك بشكل واضح روح الاتفاق، إن لم يكن نصه".

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وفي وقت سابق، صرح دودا، في مقابلة مع صحيفة Fakt، أن بلاده مستعدة لنشر الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه عند ظهور أسلحة نووية أمريكية في بولندا ستصبح مواقعها ضمن الأهداف المشروعة للتدمير عند الصراع العسكري المباشر مع الناتو.

وفي أكتوبر الماضي قالت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) إن هناك أدلة على أن الولايات المتحدة تتطلع إلى نشر رؤوس حربية نووية في بريطانيا، بالإضافة إلى مئات الرؤوس الحربية الموجودة بالفعل في خمس دول في الناتو، وبحسب الحملة، فإن الولايات المتحدة تمتلك نحو 150 قنبلة نووية متمركزة في القواعد الجوية الأميركية في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وتركيا، دون أي تصريحات رسمية.

في 3 يناير 2022 أصدر قادة روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا بيانا بشأن منع الحرب النووية ومنع الحرب بين الدول النووية، ونشر البيان على موقع الكرملين على الإنترنت.

وذكرت الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، أنها تعتبر مسؤوليتها الأساسية منع الحرب بين الدول النووية وتقليل المخاطر الاستراتيجية.

وأكدت أنه لا يمكن في الحرب النووية أن يكون هناك منتصر ويكمن دورها في الردع ومنع وقوع الحرب بين الدول النووية، وشددت على أن استخدام الأسلحة النووية ستكون له عواقب بعيدة المدى، وشددت كذلك على ضرورة التمسك بحظر الانتشار.

يشار إلى أن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) هي منظمة دولية تأسست في عام 2007. وتتمثل أهدافها في تعزيز الموافقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية وتنفيذها. حصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام عام 2017.

المصدر: نوفوستي+RT