قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن الصراع الأوكراني قد ينتهي بنهاية عام 2025 إذا فاز مؤيدو التسوية السلمية في الانتخابات في أوروبا والولايات المتحدة.

وكتب أوربان عبر صفحته على "فيسبوك": "في العام المقبل، إذا سارت الأمور في انتخابات الدول الأوروبية والولايات المتحدة على ما يرام وساعدنا الله، قد يصل القادة ذوو العقلية السلمية في أوروبا والولايات المتحدة، وبعد ذلك يمكننا إنهاء الصراع في نهاية العام".

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واتهم أوربان الغرب بالاستمرار في ضخ كييف بالمال والأسلحة، وشبه الاتحاد الأوروبي بمقامر خاسر فهو يرفع باستمرار المخاطر على أمل الاسترداد، وشدد على أن هذا قد ينتهي مع جر أوروبا إلى الحرب.

ولمح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرة أخرى إلى أن كييف قد تبدأ عملية تفاوض مع روسيا لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وخلال مقابلة مع المدون الفرنسي هوغو ترافير عبر زيلينسكي عن توقعاته للنتائج المحتملة للقمة حول أوكرانيا في سويسرا، بقوله إن "الجانب الأوكراني يعتزم إعداد وثيقة حول حل جميع القضايا المتنازع عليها ومن ثم تسليمها إلى الجانب الروسي ومناقشتها معه".

وتستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل قرب مدينة لوتسيرن.

وذكرت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد في وقت سابق، أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي طلب منها تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا.

كما رفضت موسكو ما يسمى بـ "معادلة زيلينسكي" للسلام في أوكرانيا، معتبرة اياها "منفصلة عن الواقع".

وتصر روسيا على أن أي حل للنزاع في أوكرانيا يجب أن يراعي مصالحها و"الواقع الجديد على الأرض".

المصدر: نوفوستي