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زيلينسكي يعترف بأن الأوكرانيين باتوا مرهقين من النزاع

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زيلينسكي يعترف بأن الأوكرانيين باتوا مرهقين من النزاع
Globallookpress President Of Ukraine
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اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الأوكرانيين يشعرون بالإرهاق من النزاع.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحفيين برازيليين في أوكرانيا: "ثقة الأوكرانيين في أوكرانيا لم تختف، وثقة الناس في القوات المسلحة وفي أنفسهم لم تختف، أما بالنسبة للإرهاق، فلن أكذب، إنه موجود".

وتم في وقت سابق الاعتراف بإرهاق الأوكرانيين من النزاع من قبل أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني المقال أليكسي دانليوف، ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.

المصدر: "تاس"

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