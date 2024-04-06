قال مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميتري لوبينيتس اليوم السبت إن السلطات الأوكرانية ترسل مجندين غير مدربين إلى ساحات القتال لتدارك النقص الحاد في العتاد البشري

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وأضاف لوبينيتس في حديث لصحيفة "سوسبيلني نوفوستي": "بالفعل، هناك حالات مخزية حيث تم تجنيد الشباب، وبعد عدة أيام كانوا في الجبهة وفي النهاية قتلوا، وهل تمت معاقبة أي شخص بسبب هذا الاستهتار بحياة شبابنا؟".

ووفقا له يتوجب على القائد العام ألكسندر سيرسكي توفير تدريب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل للمجندين الجدد، داعيا إلى تقديم المسؤولين عن القضايا المعروفة بهذا الصدد إلى العدالة ومحاسبتهم على استهتارهم بحياة الشباب الأوكراني.

في وقت سابق، طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على خلفية النقص في الأفراد والتعبئة العامة المستمرة القيادة العسكرية باتباع نهج مختلف للتعبئة والتناوب في الجيش لحشد مليون فرد وتعزيز الجبهة.

وفي 24 فبراير 2022، تم إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا، وتم تمديد فترتيهما بشكل متكرر، ومن الجدير بالذكر أن الخدمة تجري عن طريق التعبئة في ظل الأحكام العرفية بينما يتم حظر التجنيد الإلزامي، لكن من تم استدعاؤهم قبل تطبيق الأحكام العرفية في البلاد ما زالوا في الخدمة.

المصدر: نوفوستي