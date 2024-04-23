جندته عميلة أوكرانية.. اعتقال المشتبه به الثالث في محاولة اغتيال ضابط أوكراني سابق في موسكو

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنا أوكرانيا في لوغانسك شارك في التخطيط لتفجير سيارة الضابط السابق في الاستخبارات الأوكرانية فاسيلي بروزوروف بموسكو.

والتقى المعتقل في عام 2021 بعميلة جهاز الأمن الأوكراني، المواطنة الأوكرانية التي غادرت إلى وارسو بعد فبراير 2022. وبناء على تعليماتها، قام بمراقبة منزل بروزوروف، وفي أبريل 2024 قام بتحويل 10 آلاف روبل لعميل نقل الأسلحة من ليتوانيا.

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المصدر: RT