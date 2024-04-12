موسكو.. إصابة ضابط استخبارات أوكراني بتفجير استهدف سيارته (فيديو+صور)

تعرضت سيارة تشير التحقيقات الأولية إلى أنها تعود لضابط الاستخبارات الأوكراني الموالي لروسيا فاسيلي بروزوروف لتفجير عبوة ناسفة بموسكو اليوم، في جريمة تحمل بصمات نظام كييف.

وأكد مصدر أمني روسي لـRT أن المستهدف في هذا الاعتداء بروزوروف، دون أن يصدر تأكيد رسمي يوضح ملابسات الحادث.

وشوهد في فيديو من مكان الحادث شخص يبدو أنه بروزوروف.

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وذكرت مصادر مطلعة أنه حاول تشغيل السيارة، قبل أن يقع الانفجار ويصاب في ساقه وتم نقله إلى المستشفى.

يشار إلى أنه في عام 2019، وصل بروزوروف إلى موسكو وقال إنه بعد انقلاب "الميدان" في كييف قرر التعاون مع الأجهزة الأمنية الروسية.

وسبق أن تحدث عن تحقيقاته التي أجراها والذي بفضله كان بالإمكان الكشف عن دردشات أنصار النازية من جميع أنحاء العالم.

من جهتهم، ذكر الأوكرانيون أن بروزوروف خلال عمله في الأمن الأوكراني حتى عام 2018، كان ينقل المعلومات إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ويطلعه على تطورات الحرب في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: RT