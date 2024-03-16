مدفيديف يذكّر رئيس ليتوانيا بالنازيين الذين علقوا على المشانق في خاركوف

ذكّر رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش الذي دعا للقضاء على روسيا، بمصير النازيين الذين علقهم الجيش الأحمر على المشانق في مدينة خاركوف الروسية.

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وجاء تحذير مدفيديف تعليقا على ما نشره رينكيفيتش على موقع X، حيث دعا لتدمير روسيا وأعرب عن دعمه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا "لمنع انتصار روسيا" في أوكرانيا.

وأرفق مدفيديف منشوره على "تيليغرام" بصورة لإعدام الجيش الأحمر نازيين ألمانا عام 1943 أدينوا بجرائم حرب في مدينة خاركوف ومقاطعتها إبان الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف مدفيديف: "سيلوح هؤلاء الأوغاد على المشانق عقابا على قصف سكان مدننا، وسيشاطرهم هذا المصير القاتم شخص اسمه رينكيفيتش، يدعي أنه رئيس ما يسمى بدولة لاتفيا غير الموجودة، ويتمنى الموت لروسيا".

في الأسابيع الأخيرة، أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدة تصريحات حادة أعلن فيها عن إنشاء "التحالف التاسع" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى، ووعد بأن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الانتصار في هذه الحرب".

وأكد أيضا أن فرنسا ليس لديها "حدود أو خطوط حمراء" في مساعدة أوكرانيا.

وشدد ماكرون على أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، وأشار إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وردا على ذلك، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا لن تتقيد بأي خطوط حمراء ضد الدول التي تسلك مثل هذا المسار.

المصدر: نوفوستي