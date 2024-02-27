ماكرون لا يستبعد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وقال الرئيس الفرنسي في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا، عقد في باريس يوم الاثنين: "لا يوجد إجماع اليوم بشأن إرسال قوات على الأرض بطريقة رسمية ومضمونة. ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء".

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وأضاف: "سنفعل كل ما هو ضروري لكي لا تتمكن روسيا من الفوز في هذه الحرب".

وأكد أن "كل شيء ممكن إن كان ذلك مفيدا لتحقيق هدفنا".

يذكر أن باريس استضافت مؤتمرا حول دعم أوكرانيا، شارك فيه ممثلوا أكثر من 20 دولة أوروبية.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح المؤتمر لتكثيف الجهود لدعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن الوضع في الجبهة يصبح أكثر صعوبة بالنسبة للقوات الأوكرانية.

المصدر: وكالات