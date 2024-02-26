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ماكرون: لا نعتزم الدخول في حرب مع الشعب الروسي

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ماكرون: لا نعتزم الدخول في حرب مع الشعب الروسي
AP Gonzalo Fuentes/Pool
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الغربية لا تعتزم الدخول في حرب مع الشعب الروسي وستسعى لمنع التصعيد في أوكرانيا.

وقال ماكرون خلال افتتاح مؤتمر لدعم أوكرانيا في باريس، يوم الاثنين: "كلنا متفقون على أننا لا نرغب في الدخول في حرب مع الشعب الروسي".

وأضاف: "نعتزم التمسك بردع التصعيد، مثلما قمنا به بشكل ناجح منذ بداية النزاع".

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يذكر أن باريس تستضيف مؤتمرا للدول الداعمة لأوكرانيا، يشارك فيه المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندجيه دودا ورؤساء حكومات نحو 20 دولة في الاتحاد الأوروبي.

ويمثل الولايات المتحدة في المؤتمر مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا جيمس أوبراين، ويمثل بريطانيا وزير الخارجية ديفيد كاميرون.

وأفادت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق نقلا عن مصادرها، بأنه من غير المتوقع الإعلان عن أي مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في ختام المؤتمر.

المصدر: وكالات

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