قال رئيس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي، لقناة LCI التلفزيونية الفرنسية، إن أوكرانيا تناقش مع فرنسا إمكانية تسليم مقاتلات ميراج للجانب الأوكراني.

وفي وقت سابق، حث سفير أوكرانيا لدى فرنسا فاديم أوملشينكو، في مقابلة مع صحيفة Point، على عدم تصديق الشائعات حول احتمال نقل مقاتلات من طراز Mirage 2000D إلى كييف.

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ورد زيلينسكي على سؤال القناة التلفزيونية، عما إذا كان يعتقد أن فرنسا ستزود كييف بمقاتلات ميراج: "نعم، نحن نتحدث عن هذه المقاتلات".

في مارس عام 2023، ذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن فرنسا تدرب منذ شهر ونصف 30 طيارا أوكرانيا على استخدام طائرات "ميراج 2000".

في الأسبوع الماضي، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن إنه قد يتم تسليم أول مقاتلات من طراز "إف-16" لأوكرانيا في الربيع المقبل ووفقا لها، فقط الأسباب الفنية تعيق ذلك حاليا.

وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تقديم مقاتلات "إف-16 " إلى كييف. وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتلقى هذه الطائرات المقاتلة من دول ثالثة، بمجرد استكمال طياريها التدريب.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين، إن لاهاي تتوقع إرسال أولى هذه المقاتلات إلى كييف في عام 2024.

من جانبه أشار السفير الروسي لدى لاهاي ألكسندر شولغين، إلى أن الجانب الهولندي يتجاهل أن إمداد كييف بهذه المقاتلات سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا وزيادة المعاناة مواطنيها.

وميراج 2000 (Dassault Mirage 2000) طائرة مقاتلة فرنسية متعددة المهام. صنعت من قبل شركة داسو افياسيون، وصممت في أواخر السبعينات كمقاتلة خفيفة متعددة المهام، وهي الآن تخدم في 8 دول، وصنع منها أكثر 600 طائرة.

المصدر: نوفوستي