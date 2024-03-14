ماكرون: فرنسا لن تبادر إلى عمل عسكري في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده لن تقوم بعمل هجومي ولن تأخذ زمام المبادرة في العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف ماكرون في مقابلة مع قناة فرانس 2 التلفزيونية، ردا على سؤال حول الشروط التي يمكن بموجبها إرسال الجيش الفرنسي إلى أوكرانيا: "لن نقود هجوما أبدا، فرنسا قوة سلام، لكن يجب أن ننظر إلى الوضع بوضوح ونقول إننا مستعدون لاستخدام مختلف الوسائل لضمان عدم فوز روسيا".

وأشار إلى أن "فرنسا هي إحدى الدول القلائل في أوروبا التي نشرت قوات في منطقة الساحل وخسرت رجالا"، مضيفا أن "السياق مختلف في أوكرانيا".

وردا على سؤال حول موقفه من احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، اعتبر إيمانويل ماكرون أن هناك "تدرجا" و"يجب ألا نستبعد الخيارات".

واعتبر ماكرون أن "ما يدور في أوكرانيا هو حرب وجودية لفرنسا وأوروبا".

وقال: "لقد وضعنا الكثير من القيود في مفرداتنا" في بداية الصراع، مذكرا بأن أوروبا أرسلت دبابات وصواريخ وطائرات بعد أن قالت إنها لن تفعل ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي أعلن في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا أن فرنسا تعمل على إنشاء تحالف من الدول المستعدة لاحتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

من جانبه أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الأسبوع الجاري، أنه لا يؤيد تصريح الرئيس الفرنسي حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

المصدر: وكالات