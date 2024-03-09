"بوليتيكو": فرنسا تعتزم إنشاء تحالف من الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن فرنسا تسعى لإنشاء تحالف من الدول الغربية المستعدة لإرسال قواتها إلى أوكرانيا.

وقالت الصحيفة: "تعمل فرنسا على إنشاء تحالف من الدول المستعدة لإرسال قوات غربية محتملة إلى أوكرانيا، وبالتالي تعميق مواجهتها مع برلين الأكثر حذرا".

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث في وقت سابق عن إمكانية إرسال عسكريين من الدول الغربية إلى أوكرانيا.

وبعد ذلك، أعلنت معظم دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والتشيك وبولندا، عن عدم وجود مثل هذه الخطط.

وأضافت "بوليتيكو" أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا "أكثر انفتاحا على الفكرة".

لم يستبعد المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون قيام الجيش الروسي بضرب قواعد "الناتو" في رومانيا وبولندا إذا قرر الحلف الدخول إلى الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي