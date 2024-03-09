استخباراتي أمريكي يكشف عن الرد الروسي المرجح على دخول قوات "الناتو" إلى أوكرانيا

لم يستبعد المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون قيام الجيش الروسي بضرب قواعد "الناتو" في رومانيا وبولندا إذا قرر الحلف الدخول إلى الأراضي الأوكرانية.

وقال جونسون: "روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية، فلديها صواريخ تقليدية يمكنها ضرب مراكز الإمداد والقواعد في بولندا ورومانيا".

إقرأ المزيد

واعتبر أن بريطانيا وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا. مشيرا إلى أن قياداتهما أصدرت مؤخرا تصريحات عدوانية ضد روسيا.

وتوقع أن تقوم روسيا في هذه الحالة بتوجيه ضربات حساسة للغاية من شأنها أن تكبد العدو خسائر.

وأكدت روسيا مرارا عدم وجود نوايا عدائية تجاه الدول الأخرى، بما في ذلك دول حلف "الناتو".

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية في نهاية فبراير المزاعم بأن روسيا تخطط لمهاجمة أوروبا بأنها مجرد هراء.

كما شدد الكرملين على أن حلف "الناتو"، على العكس من ذلك، يتصرف بشكل مدمر ويسعى إلى المواجهة.

المصدر: نوفوستي