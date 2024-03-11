ستولتنبرغ يعلن أنه لا يتفق مع ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أنه لا يؤيد تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة "رويترز": "ليس لدى حلف "الناتو" أي خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، لا الحلف ولا حلفاؤه طرف في الصراع".

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وردا على سؤال عما إذا كان ماكرون قد ارتكب خطأ بإعلانه عن احتمال دخول القوات الغربية إلى أوكرانيا، أكد الأمين العام لحلف "الناتو" على ضرورة الالتزام بنهج مشترك تجاه مثل هذه القضايا.

وأشار إلى أن تدخل دولة منفردة من "الناتو" في النزاع سيؤثر على الحلف بأكمله، الذي يلتزم أعضاؤه بمبدأ "الدفاع الجماعي".

وفي نهاية الشهر الماضي قال ماكرون إنه خلال اجتماع في باريس، ناقشت خلاله حوالي 20 دولة غربية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وأثيرت مسألة إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا.

وأضاف أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: تاس