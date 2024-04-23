السفارة الروسية لدى واشنطن: تقرير واشنطن حول حقوق الإنسان محاولة جديدة لفرض القيم الأمريكية

أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في العالم كان محاولة أخرى لفرض القيم الأمريكية على العالم.

وقالت البعثة الدبلوماسية: "لقد جرت محاولة أخرى لفرض القيم الأمريكية على المجتمع الدولي، وسيتم نبذ كل من لا يوافق على ذلك".

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وأشارت السفارة إلى أنها قيمت التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بشكل سلبي، وشددت السفارة على أن "الوقت قد حان للسلطات الأمريكية للتفكير في إدراج قسم منفصل في التقرير عن حالة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة نفسها".

وعلقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ما ورد في الجزء الخاص بأوكرانيا في التقرير الأمريكي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، متهمة واشنطن بالتمييز حتى في حق مواطنيها.

ووصفت زاخاروفا موقف الخارجية الأمريكية بأنه "ليس (عبارة عن) معايير مزدوجة، وأنما فصل حقيقي".

وذكرت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، والذي نشر الاثنين، أنه تم تسجيل حالات انتهاكات جدية لحقوق الإنسان من شخصيات رسمية في أوكرانيا في عام 2023، ولم تتخذ السلطات إجراءات لتحديد المتورطين ومعاقبتهم.

المصدر: نوفوستي+RT