زاخاروفا: هناك نقطة مهمة غائبة عن الانتقادات الأمريكية لحالة حقوق الإنسان في أوكرانيا

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ما ورد في الجزء الخاص بأوكرانيا في تقرير أمريكي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، متهمة واشنطن بالتمييز حتى في حق مواطنيها.

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وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام" اليوم الثلاثاء: "لفتت وزارة الخارجية الأمريكية الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا، حيث قالت إن لديها "معلومات موثوقة حول حالات الاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وتابعت: "لم يأت التقرير بذكر الصحفي الأمريكي غونزالو ليرا الذي قتل في سجن أوكراني"، وتساءلت: "إذن، على أساس أي معايير تقوم الخارجية الأمريكية بإعداد مثل هذه التقارير؟ لماذا يرفع المسؤولون الأمريكيون أصواتهم عاليا نصرة (للصحفي إيفان) غيرشكوفيتش الذي تم القبض عليه متلبسا أثناء نقل وثائق سرية، بحجة أنه صحفي، بينما لم ينطقوا كلمة واحدة (دفاعا) عن ليرا؟".

ووصفت زاخاروفا موقف الخارجية الأمريكية بأنه "ليس (عبارة عن) معايير مزدوجة، وأنما فصل حقيقي".

وذكرت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، والذي نشر الاثنين، أنه تم تسجيل حالات انتهاكات جدية لحقوق الإنسان من شخصيات رسمية في أوكرانيا في عام 2023، ولم تتخذ السلطات إجراءات لتحديد المتورطين ومعاقبتهم.

المصدر: RT