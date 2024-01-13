بعثة روسيا بالأمم المتحدة تحمل نظام كييف مسؤولية موت الأمريكي ليرا

قالت بعثة روسيا الدائمة بالأمم المتحدة، إن موسكو مقتنعة بأن نظام كييف يقف وراء موت المدون الأمريكي غونزالو ليرا في أحد السجون الأوكرانية ويتحمل مسؤولية ذلك.

وشددت البعثة الروسية في تعليقها، على أن نظام كييف يحاول تدمير كل من لا يتفق مع منطقه.

وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الأمريكية موت المدون في أحد السجون الأوكرانية. وقبل ذلك، أفاد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن المدون المواطن الأمريكي غونزالو ليرا توفي في سجن أوكراني، واتهم إدارة الرئيس جو بايدن بالتواطؤ، ما أدى إلى "سجن وتعذيب" ليرا، الذي انتقد بايدن وفلاديمير زيلينسكي.

وجاء في تعليق البعثة الروسية: "نشعر بالغضب الشديد إزاء المعلومات التي تلقيناها بشأن وفاة الصحفي الأمريكي غونزالو ليرا في الزنزانات الأوكرانية. وبحسب المعلومات المتوفرة، تعرض المذكور للتعذيب في السجن. نحن مقتنعون بأن خلف هذه الجريمة يقف نظام كييف الذي يحاول ليس فقط تدمير كل من لا يتفق مع منطقه الإجرامي، بل ويرسل إلى الموت مئات الآلاف من مواطني أوكرانيا، ويغرق البلاد في الدماء. لم يتفاجأ الجانب الروسي، بأن الولايات المتحدة لم تبذل أي جهد لتحرير مواطنها. ونحن على ثقة من أن الذين يزعمون الدفاع عن حرية التعبير من أصحاب المعايير المزدوجة سيحاولون التعتيم على موت الصحفي المذكور".

وأشار التعليق إلى أن "روسيا تقدم خالص تعازيها لوالد غونزالو، الذي مات ابنه بسبب دفاعه الجريء عن الحقيقة وعن قناعاته".

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وفي وقت سابق، وصف النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، وفاة المدون الأمريكي غونزالو لير في أحد السجون الأوكرانية بالجريمة المقززة.

المصدر: نوفوستي