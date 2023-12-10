ماسك يدعو زيلينسكي لتفسير اعتقال مواطن أمريكي

طالب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتفسير اعتقال المواطن الأمريكي غونزالو ليرا.

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وردا على تصريح الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بأن غونزالو ليرا يتعرض للتعذيب في أحد السجون الأوكرانية منذ يوليو الماضي لانتقاده زيلينسكي، وبايدن يوافق على ذلك، كتب ماسك في صفحته على منصة "إكس": "بعد أن قدمنا 100 مليار دولار لأوكرانيا سجنوا مواطنا أمريكيا؟ ربما المشكلة ليست في أنه انتقد زيلينسكي وإذا كان الأمر ينحصر في ذلك، سنواجه صعوبات كبيرة".

An American citizen is in prison n Ukraine after we sent over a $100 billion?



Is there more to this story than simply criticizing Zelensky?



If that’s all it is, then we have serious problem here. — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2023

ودعا كارلسون زيلينسكي لتفسير سبب اعتقال المواطن الأمريكي للشعب الأمريكي.

وأفادت دائرة الأمن الأوكرانية في بداية مايو الماضي باعتقال مدون أجنبي.

وكتبت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن الحديث على الأرجح يدور عن المواطن الأمريكي غونزالو ليرا.

وولد ليرا في الولايات المتحدة ويحمل جنسية تشيلي، وفي مقاطع الفيديو المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي انتقد ليرا حلف الناتو وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي