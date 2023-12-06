تاكر كارلسون: كل من يعارض استمرار دعم أوكرانيا يتم ترويعه ببوتين

قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في برنامجه على شبكة التواصل الاجتماعي X إنه يتم إسكات السياسيين الأمريكيين الذين يعارضون علنا الدعم المستمر لأوكرانيا، باتهامهم بالتعامل مع روسيا.

وأضاف الصحفي: "يريد الكونغرس الأمريكي أن يستمر هذا النزاع (في أوكرانيا) في كل الأحوال. هل تعتقدون أن هناك من سيقول: هذا مريع؟ . لكن بالواقع لم يفعل أي أحد ذلك تقريبا. لماذا؟ موقف الإدارة هو أنه إذا كنت لا تدعم ذلك، وإذا كنت لا ترغب في إرسال 60 مليار دولار أخرى إلى أوكرانيا، فأنت إذن تعمل لصالح فلاديمير بوتين".

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وشدد كارلسون على أنه من خلال دعم الصراع في أوكرانيا، أضعفت الولايات المتحدة موقفها.

وشدد الصحفي على أن القوات المسلحة الأوكرانية، لن تكون قادرة على تحقيق النصر في ساحة المعركة، لذلك لا فائدة ولا معنى من إرسال جنود جدد إلى الجبهة لمواجهة الموت المحقق.

المصدر: نوفوستي