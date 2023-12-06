زاخاروفا ترد بسخرية على سؤال حول المساعدة الأمريكية لأوكرانيا

ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بروح الدعابة على سؤال أحد مراسلي رويترز حول الطرق التي يمكن أن يستخدمها البيت الأبيض للحصول على أموال لمساعدة أوكرانيا.

ويشار إلى أن الكونغرس الأمريكي، لم يوافق بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب مايك جونسون في 25 أكتوبر، على أي مساعدات لأوكرانيا، ولم تتم الموافقة بعد على موعد النظر في مشروع قانون تمويل كييف. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طلب تخصيص 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس.

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وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت الأموال اللازمة لمواصلة النزاع في أوكرانيا ستنفد لدى واشنطن أو هل لا يزال من الممكن العثور على مثل هذه الأموال: "لا أحاول بتاتا التظاهر بمحاولة مساعدة نظام بايدن في العثور على أموال لدعم نظام كييف النازي، ولكن يبدو لي أنهم إذا وصلوا بالفعل إلى طريق مسدود ولم ينجح أي شيء مع الكونغرس، فيمكنهم، على سبيل المثال، بيع كمبيوتر أو هاتف هانتر بايدن. أعتقد أن السلطات الأمريكية ستتمكن في هذه الحالة من جمع الكثير من الأموال الرائعة، كان من الممكن أن يكون جمع التبرعات رائعا كهذا. أوافق على ذلك، كان الكثيرون سيدفعون جيدا. أعتقد أنه لا ينبغي عليهم استبعاد مثل هذا الخيار".

المصدر: نوفوستي