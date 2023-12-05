الخارجية الأمريكية: الأموال المخصصة لأوكرانيا تنفد في الأسابيع المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن سوف تستنفد الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، ومن دون قرارات من الكونغرس، يبدو تقديم المساعدة أمرا مستحيلا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "من المهم للغاية أن يتخذ الكونغرس إجراء. لا يمكننا الاستمرار في تمويل المساعدات لأوكرانيا دون دعم إضافي من الكونغرس. هذه قيود تشريعية بحتة".

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وأضاف: "لقد استخدمنا أكثر من 97% من الأموال المخصصة لهذه الأغراض، ولم يبق لدينا سوى القليل جدا، وسنستنفدها في الأسابيع المقبلة. ولهذا السبب نحتاج إلى أن يتخذ الكونغرس إجراء في أسرع وقت ممكن".

وفشل الحزبان الديمقراطي والجمهوري في التوصل إلى حل وسط بشأن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم دعم إضافي لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مشرعين، أن كييف لن تتلقى مساعدة من واشنطن حتى منتصف ديسمبر الجاري وربما حتى عام 2024.

وأوضحت الوكالة أن الدعم الواسع النطاق لنظام كييف بدأ يتصدع بالفعل، مع وصول الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية إلى طريق مسدود.

المصدر: تاس