وصف النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، وفاة المدون الأمريكي غونزالو ليرا في سجن أوكراني بأنها جريمة بشعة.

وقال بوليانسكي: "أود أن أعرف كيف سيجرؤ المدافعون عن الديكتاتور الأوكراني، مثل (السفير الأمريكي السابق في روسيا) مايكل ماكفول على إقناع الولايات المتحدة بتقديم مزيد من المساعدة لأوكرانيا في ضوء هذه الجريمة البشعة لنظام كييف ضد مواطن أمريكي".

في وقت سابق، أفاد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بأن المدون غونزالو ليرا يحمل الجنسية الأمريكية توفي في سجن أوكراني، واتهم إدارة الرئيس جو بايدن بالتواطؤ الذي أدى إلى "سجن وتعذيب" ليرا.

وأفادت دائرة الأمن الأوكرانية في بداية مايو الماضي باعتقال المدون غونزالو ليرا.

وكتبت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن الحديث على الأرجح يدور عن المواطن الأمريكي غونزالو ليرا.

وولد ليرا في الولايات المتحدة ويحمل جنسية تشيلي، وفي مقاطع الفيديو المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي انتقد ليرا حلف الناتو وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي