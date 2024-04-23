سوناك: لا يمكننا أن نغفل عن الوضع في أوكرانيا بسبب ما يجري في الشرق الأوسط

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى عدم نسيان النزاع في أوكرانيا على خلفية إيلاء الاهتمام بالوضع المتوتر في الشرق الأوسط.

وقال سوناك في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ خلال زيارة لبولندا ونقلته صحيفة "الغارديان": "نعم، في الأسابيع والأشهر الأخيرة، تم إيلاء الكثير من الاهتمام للشرق الأوسط، ولكن لا يمكننا أن نغفل عن الوضع هنا في أوروبا، في قارتنا".

إقرأ المزيد

وأفادت "الغارديان" أمس بأن رئيس الوزراء البريطاني يعتزم تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية. وحسب الصحيفة، فإن المساعدات تشمل 400 عربة عسكرية و1600 قطعة أسلحة و4 ملايين ذخيرة وتمويلا إضافيا بحجم 500 مليون جنيه استرليني.

ويشار إلى أن إجمالي حجم المساعات العسكرية البريطانية لأوكرانيا سيصل إلى 3 مليارات جنيه استرليني خلال هذا العام المالي.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

المصدر: نوفوستي