تضطر وحدات جيش نظام كييف إلى فك قطع الغيار من مدافع الهوتزر "إم -777" الأمريكية لتعويض النقص الحاد الذي تواجهه المدافع الجاهزة للقتال.

ويتم تخزين مدافع الهوتزر المصابة بدرونات "لانتسيت" الانتحارية والمدفعية الروسية في معامل حيث يجري إصلاحها.

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وحسب المعلومات الواردة من منطقة العملية العسكرية الخاصة فإن عدد تلك المدافع يقترب من 100 مدفع، مع العلم أن المعلومات عن تدمير مدفعين أو 3 مدافع ترد كل يوم تقريبا.

بينما لا تزال مدافع "إم -777" تخيّب آمال المقاتلين الأوكرانيين، واتضح أنها تواجه مشاكل كبيرة متعلقة بعمرها غير الكبير وفاعليتها المنخفضة، علما أن مداها يبلغ 22500 متر عند استخدام القذائف الشديدة الانفجار بعيار 155 ملم. أما قذائف M982 Excalibur النفاثة ذات مدى العمل 30 كلم فإنها على وشك الانتهاء، ما يجبر القيادة العسكرية الأوكرانية على نقلها إلى القرب المباشر من خط الالتماس حيث يتم تدميرها.

مواصفات المدفع:

طاقم الأفراد 5–8.

وزن المدفع 4200 كلغ.

طول المدفع 9.275 متر.

ارتفاع المدفع 2.26 متر.

المدى الأقصى للرمي بالمقذوفات النفاثة 30000 متر.

مدى العمل بالمقذوفات الشديدة الانفجار 22500 متر.

سرعة الرمي 2 طلقة في الدقيقة، وقت نشر المدفع 3 دقائق.

وقت طي المدفع 3 دقائق.

سرعة قطر المدفع على الطريق المعبدة 88 كلم/ساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا