وسائل إعلام: بريطانيا قد تستأنف إنتاج مدافع إم 777 لدعم أوكرانيا

أعلنت شركة بي أيه إي سيستمز البريطانية أنها تدرس استئناف إنتاج مدافع الهاوتزر إم 777 بسبب الاهتمام المتزايد بهذا السلاح بعد انطلاق العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت الشركة إنها تتفاوض حاليا على استئناف الإنتاج مع الجيش الأمريكي، الذي يعد برنامج تسليح، ولكن في البداية يتوجب على الحكومة الأمريكية الموافقة على أي مشتريات أسلحة خارجية".



تجدر الإشارة إلى أن عددا من البلدان أبدت رغبتها في الحصول على هذا النوع من المدافع، لا سيما دول أوروبا الوسطى. في الوقت نفسه، ليس من المتوقع أن يقرر الجيش الأمريكي تجديد مخزونه من مدافع الهاوتزر.

وتقدر بي أيه إي سيستمز أن الأمر سيستغرق من 30 إلى 36 شهرا لاستئناف إنتاج مدافع إم 777 بالكامل، حيث تحتاج الشركة إلى موردين جدد لمواد التيتانيوم ومكونات الأسلحة الخفيفة.

المصدر: نوفوستي.