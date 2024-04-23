تهديد سيناتور أمريكي بغرامة بسبب نشره فيديو لزملائه رافعين أعلام أوكرانيا

أعلن النائب الجمهوري الأمريكي توماس ماسي أنه قد يغرم بمبلغ 500 دولار إذا لم يحذف فيديو لزملائه الديمقراطيين يحتفلون بإقرار مشروع قانون مساعدات كييف من خلال التلويح بأعلام أوكرانيا.

ونشر ماسي السبت الماضي شريط فيديو من قاعة مجلس النواب أثناء إقرار مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا. وأظهرت اللقطات المشرعين الديمقراطيين وهم يقفون ويحتفلون باعتماد القرار، ويلوحون بالأعلام الأوكرانية وسط تصفيق.

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وكتب ماسي على منصة "إكس": "بدلا من تغريم الديمقراطيين بسبب التلويح بالعلم، اتصل بي المسؤول الأمني في مجلس النواب وقال لي إنه سيتم تغريمي 500 دولار إذا لم أزل هذا الفيديو".

في وقت لاحق، دافع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عن ماسي. وكتب على منصة "إكس" أنه لا يؤيد تقييم المسؤول الأمني في مجلس النواب، ولن يتم فرض غرامة على ماسي.

ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة يوم السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا، وبعد موافقة مجلس النواب.

المصدر: نوفوستي