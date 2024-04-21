المساعدات الجديدة لأوكرانيا تثير غضب الأمريكيين

كان رد فعل مشاهدي قناة NBC التلفزيونية سلبيا، على موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة دعم لشركاء الولايات المتحدة الأجانب، بما في ذلك تقديم المساعدات الجديدة لأوكرانيا.

يوم أمس السبت، وافق مجلس النواب في الكونغرس على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لمساعدة نظام كييف. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مشروع قانون لتخصيص 26.38 مليار دولار لإسرائيل و8.12 مليار دولار أخرى للحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان.

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وأثار مقطع تلفزيوني نشرته قناة NBC على YouTube حول قرار مجلس النواب، ردود فعل حادة من جانب المستخدمين.

وكتب @texajp1946 في تعليقه: "لا يجوز تقديم مزيد من الأموال لأوكرانيا أو إسرائيل أو تايوان. ساعدوا الأمريكيين أولا".

وقال المستخدم @maternst1: "تمت الموافقة على تقديم لأوكرانيا 60 مليار دولار أخرى، لكن لا يمكننا تخصيص خمسة مليارات لحدودنا!؟".

وكتب @nancyscarano9674: "لقد أقر مجلس النواب مشروع قانون المساعدات الخارجية... ماذا عن تمرير مشروع قانون إغاثة للأمريكيين.هل يمكن لملايين الأمريكيين، بما في ذلك كبار السن من ذوي الدخل المنخفض والمحاربين القدامى المشردين، أن يستفيدوا حقا من القليل من المساعدة المالية".

وأضاف @kH1laDi ملاحظا: "أي مشروع قانون يتم إقراره خلال عطلة نهاية الأسبوع لا يفيد الأمريكيين أبدا، بل يفيد دائما هؤلاء المحتالين".

وقال المستخدم @reddragonstudios1: "توقفوا عن إرسال أموالنا إلى الخارج".

وذكر @goatrockhunters8000: "انتصار كبير للمجمع الصناعي العسكري. ولكن ليس للمواطنين العاديين من الطبقة العاملة".

المصدر: نوفوستي