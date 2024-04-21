إيلون ماسك يبدي رد فعل حادا على اعتماد مجلس النواب قرار تقديم المساعدة لأوكرانيا

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على قرار مجلس النواب الأمريكي الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، متسائلا عن وجود استراتيجية للخروج من الصراع.

ورد ماسك على منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X لرجل الأعمال ديفيد ساكس، الذي أعلن أن المساعدات المخصصة المذكورة التي يزعم بأنها "لإنقاذ أوكرانيا"، ستكفي فقط لتمويل نصف الهجوم المضاد الأوكراني في الصيف الماضي الذي تكلل بالفشل في النهاية.

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وكتب ماسك في تعليقه: "أكثر ما يقلقني هو أنه لا توجد استراتيجية للخروج من هذا الصراع، بل فقط حرب أبدية يموت فيها الشباب في الخنادق بسبب القصف المدفعي أو من الأسلحة الرشاشة والقناصين وفي حقول الألغام".

كما لفت ماسك الانتباه إلى منشور ساكس، الذي أعرب فيه عن استغرابه من أن البعض في الولايات المتحدة يصوتون لتخصيص الأموال الأمريكية ويلوحون بأعلام دولة أخرى (لوح الديمقراطيون في الكونغرس بأعلام أوكرانيا أثناء التصويت على حزمة المساعدات) وتم خلال ذلك تسميتهم بالوطنيين، فيما يعتبر مؤيدو حل المشكلات الداخلية، مثل حماية الحدود كعملاء النفوذ الأجنبي.

وقال ماسك في تعليقه: "ياله من جنون".

يوم أمس السبت، وافق مجلس النواب الأمريكي في جلسته، على مشروع قانون بشأن تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا. وتم كذلك إقرار مشروع قانون يتضمن بندا يقضي بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن القرار المتوقع من مجلس النواب الأمريكي بتخصيص مساعدة إضافية لأوكرانيا، سيفيد واشنطن ثراء ويضر كييف خرابا.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تخصيص المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان سيؤدي إلى تفاقم الأزمة العالمية. مشيرة إلى أن "المساعدات العسكرية لنظام كييف هي رعاية مباشرة للأنشطة الإرهابية".

المصدر: نوفوستي