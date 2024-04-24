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بيونغ يانغ: ساحة المعركة في أوكرانيا أضحت مقبرة لأسلحة الولايات المتحدة و"الناتو"

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بيونغ يانغ: ساحة المعركة في أوكرانيا أضحت مقبرة لأسلحة الولايات المتحدة و
Sputnik
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أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية أن ساحة المعركة في أوكرانيا تحولت منذ فترة طويلة إلى مقبرة لمختلف الأسلحة التي تفاخرت بها الولايات المتحدة وحلف "الناتو".

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي إيم تشون إيل: "تحولت ساحة المعركة في أوكرانيا منذ فترة طويلة إلى مقبرة لمختلف الأسلحة التي تفاخرت بها الولايات المتحدة وحلف "الناتو"".

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وأشار إلى أن مشروع قانون المساعدة العسكرية الإضافية الأمريكي هو مجرد مادة مؤثرة على العقل تخفف مؤقتا من خوف حاشية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف: "يجب أن يكون زيلينسكي "نجما"، ويؤدي دوره بشكل جيد وفقا لسيناريو الفيلم الذي كتبته الولايات المتحدة".

وشدد على أن تصريحات زيلينسكي حول رغبته في مواصلة مقاومة روسيا لا يمكن إلا أن تعتبر هستيريا "دون كيشوت القرن الـ21".

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

المصدر: نوفوستي

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