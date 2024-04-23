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الأمن الروسي يعتقل في بريانسك مؤيدا للقوميين الأوكرانيين كان يعد لهجوم إرهابي

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الأمن الروسي يعتقل في بريانسك مؤيدا للقوميين الأوكرانيين كان يعد لهجوم إرهابي
Sputnik
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن رجاله تمكنوا من منع وقوع عمل إرهابي في مقاطعة بريانسك، أعد لتنفيذه أحد أنصار القوميين الأوكرانيين.

وجاء في بيان المخابرات الروسية: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي في بريانسك، شخصا يحمل الجنسية الروسية ويؤيد الأيديولوجية القومية الأوكرانية. ووفقا للمعلومات المتوفرة تعاون المذكور مع ممثلي منظمة إرهابية محظورة في روسيا، في التحضير لعمل تخريبي وإرهابي".

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وخلال عمليات التحري والتحقيق، تم ضبط عبوة ناسفة يدوية الصنع كان يعتزم المذكور استخدامها في ارتكاب الجريمة.

ويجري التحقيق في الوقت الراهن مع المعتقل، وفقا للجزء رقم 3 من المادة رقم 205.1 (المساعدة في تنفيذ الأنشطة الإرهابية) والجزء 2 من المادة 205.5 (المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية) من قانون العقوبات الجنائية الروسي، والعقوبة القصوى لها هي السجن 20 عاما.

المصدر: تاس

 

 

 

 

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