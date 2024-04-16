الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا فجر سيارة ضابط أوكراني سابق في موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال عميل أوكراني تلقى تعليمات من استخبارات كييف بتلغيم وتفجير سيارة ضابط سابق في جهاز الأمن الأوكراني في موسكو.

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وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "اعتقل جهاز الأمن مواطنا روسيا من مواليد عام 1983، وبناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، قام بتفخيخ سيارة مواطن روسي، موظف سابق في جهاز الأمن الأوكراني بعبوة ناسفة في موسكو".

وأثبت التحقيق أن العميل غادر إلى أوكرانيا، حيث تم تجنيده في أكتوبر 2023 في جهاز الأمن الأوكراني وتلقى تعليمات مباشرة من رئيس جهاز أمن الدولة فاسيلي ماليوك وعاد إلى روسيا في مارس لتنفيذ الجريمة.



ويوم الجمعة الماضي، تم تفجير سيارة المقدم السابق في جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي بروزوروف في موسكو، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

المصدر: RT