بكين تدعو واشنطن إلى التفكير بمسؤوليتها في الأزمة الأوكرانية وعدم صب الزيت على النار

قال ممثل إدارة أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بالخارجية الصينية، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تفكر حقا في مسؤوليتها في الأزمة الأوكرانية وأن لا تصب الزيت على النار.

وأضاف الدبلوماسي الصيني، في مؤتمر صحفي قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين: "يجب على الولايات المتحدة أن تفكر حقا في مسؤوليتها في الأزمة الأوكرانية، وأن لا تصب الزيت على النار، وأن لا تستخدم هذه الأزمة كفرصة لتحقيق مكاسب".

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وطالب الدبلوماسي الصيني، الجانب الأمريكي بالتوقف عن تشويه سمعة العلاقات الروسية- الصينية.

وقال: "لا يجوز للولايات المتحدة مواصلة محاولات تشويه العلاقات الطبيعية بين الصين وروسيا، وإثارة المواجهة بين الكتلتين، وطبعا لا يجوز لها بتاتا تشويه سمعة الصين وإلقاء المسؤولية عليها".

وشدد الدبلوماسي الصيني، على أن الموضوع الأوكراني لا يشكل أية مشكلة في العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عنه القول، إن "القضية الأوكرانية ليست مشكلة بين الصين والولايات المتحدة، ولا ينبغي للجانب الأمريكي أن يحولها إلى مشكلة بين الصين والولايات المتحدة".

وسيقوم الوزير الأمريكي بزيارة إلى الصين هذا الأسبوع، تستمر من الأربعاء إلى الجمعة.

المصدر: نوفوستي