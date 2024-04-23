سوناك يعلن انتقال صناعات الدفاع البريطانية إلى حالة الحرب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انتقال الصناعات الدفاعية في المملكة المتحدة إلى حالة الحرب.

وقال سوناك في مؤتمر صحفي بمقر اللواء المدرع الأول في وارسو: "سننقل صناعات الدفاع البريطانية إلى حالة الحرب"، كما نقل موقع interia.pl البولندي.

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وأكد أنه سيتم تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري على المستوى الحالي على الأقل طالما كان ذلك ضروريا.

وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية أمس بأن رئيس الوزراء البريطاني يعتزم تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية. وحسب الصحيفة، فإن المساعدات تشمل 400 عربة عسكرية و1600 قطعة أسلحة و4 ملايين ذخيرة وتمويلا إضافيا بحجم 500 مليون جنيه استرليني.

ويشار إلى أن إجمالي حجم المساعات العسكرية البريطانية لأوكرانيا سيصل إلى 3 مليارات جنيه استرليني خلال هذا العام المالي.

المصدر: نوفوستي