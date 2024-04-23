إدانة اثنين من مسلحي كتيبة "آزوف" النازية بقتلهما مدنيا في ماريوبول

أفاد مكتب المدعي العام في جمهورية دونيتسك الشعبية أن المحكمة العليا للجمهورية حكمت على جنديين من كتيبة "آزوف" النازية الأوكرانية قتلا مدنيا في ماريوبول بالسجن لمدة 25 عاما.

وقال مكتب المدعي العام: "أصدرت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية حكما في قضية جنائية ضد ستانيسلاف دوتوف البالغ من العمر 34 عاما وأندريه بوغدان البالغ من العمر 24 عاما من جنود كتيبة "آزوف" (النازية الأوكرانية) التابعة للحرس الوطني الأوكراني".

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وقد ثبت في المحكمة أنه في 5 أبريل 2022، بينما كان دوتوف في موقع قتالي بالقرب من شارع تاغانروغسكايا في ماريوبول، وبصفته نائب قائد كتيبة "آزوف" أعطى الأمر لبوغدان بإطلاق النار على مدني محتجز من مدفع رشاش، ونفذ بوغدان ذلك).

وقال مكتب المدعي العام: "مع الأخذ في الاعتبار موقف المدعي العام للدولة، حكمت المحكمة على دوتوف بالسجن لمدة 25 عاما، وعلى بوغدان بالسجن لمدة 27 عاما، على أن يقضي كل منهما فترة حكمه في سجن إصلاحي مشدد الحراسة".

وتمت إدانة كل من دوتوف وبوغدان بموجب المادة 105 الجزء 2 من القانون الجنائي لروسيا (جريمة قتل ترتكبها مجموعة منظمة بدافع الكراهية السياسية والأيديولوجية)، وبموجب المادة 356 الجزء 1 من القانون الجنائي لروسيا (المعاملة القاسية للمدنيين في الأراضي المحتلة).

المصدر: نوفوستي