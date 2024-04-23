سلطات دونيتسك: الجيش الأوكراني لا يسحب جثث المرتزقة القتلى

أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي أن الجيش الأوكراني لا يسحب جثث المرتزقة القتلى في ساحة المعركة.

وقال كيماكوفسكي: "الجيش الأوكراني لا يسحب جثث المرتزقة القتلى، لا أحد يريد حمل المرتزقة في هذه الظروف الصعبة، رجالنا يقومون بدفنهم [في ساحة المعركة]".

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وأشار كيماكوفسكي إلى أن قوات نظام كييف تحاول الهرب دون الجثث، لا تزال هناك أوراق شخصية متعلقة بالقتلى".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الاثنين أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك بشكل كامل، وذلك بعد تحرير بلدة بوغدانوفكا أمس الأحد.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن قوات مجموعة "الجنوب" حسنت أيضا وضعها التكتيكي على طول خط المواجهة وكبدت الجيش الأوكراني خسائر بلغت 410 عسكريين، فيما وصل إجمالي الخسائر البشرية الأوكرانية على مختلف المحاور إلى نحو 940 جنديا خلال يوم.

المصدر: نوفوستي