الرئاسة السورية تعلن إصابة السيدة الأولى بمرض ابيضاض الدم "لوكيميا"

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الثلاثاء، إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض ابيضاض الدم المعروف بـ"لوكيميا".

وقالت الرئاسة في بيان: "بعد ظهور أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)".

وأفادت بأن "السيدة الأولى ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب. وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج".

يذكر أنه أعلنت إصابة أسماء الأسد في أغسطس 2018 بورم خبيث في الثدي، تم الكشف عنه في مراحله المبكرة، وخضعت للعلاج في أحد المشافي العسكرية في دمشق.

وفي أغسطس 2019، أعلنت السيدة الأولى شفاءها من مرض السرطان، وقالت: "رحلتي انتهت... الحمد الله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل".

يشار إلى أن أسماء الأسد (48 عاما) أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت. والدها طبيب قلب يعمل في بريطانيا ويدعى فواز الأخرس ووالدتها دبلوماسية اسمها سحر عطري. تتحدر عائلتها من حمص (وسط) وتحمل إجازة جامعية من "كينغز كولدج" في لندن.

المصدر: RT