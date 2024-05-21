الدفاع الروسية: تحييد 1.6 ألف جندي أوكراني وتدمير 10 من صواريخ ATACMS وSCALP في يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها واصلت تحسين مواقعها في معظم محاور القتال، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 1660 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تقدمها في عمق دفاعات العدو في خاركوف، وصدت 3 هجمات مضادة، وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 245 عسكريا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة وصدت 6 هجمات مضادة في لوغانسك ودونيتسك، وتكبد العدو خسائر تقدر بـ425 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وتجاوزت خسائر العدو 320 عسكريا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي وصدت 7 هجمات مضادة في دونيتسك، وشملت خسائر العدو نحو 420 عسكريا، و5 مدرعات، بينها 4 عربات مشاة قتالة أمريكية الصنع من طراز "برادلي" ومعدات أخرى

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وخسر الجيش الأوكراني نحو 145 جنديا

أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوى ومعدات أوكرانية في خيرسون وزابوروجيه، مكبدة العدو خسائر بلغت نحو 105 عسكريين

إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 95 منطقة

إسقاط 45 طائرة بدون طيار، واثنين من الصواريخ العملياتية التكتيكية ATACMS أمريكية الصنع، و8 صواريخ مجنحة SCALP-EG فرنسية الصنع، و5 قنابل موجهة Hammer فرنسية الصنع أيضا، و4 صواريخ HARM مضادة للرادار أمريكية الصنع، إضافة إلى 8 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا".

المصدر: RT