الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في لوغانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين عن تحرير بلدة بيلوغوروفكا في لوغانسك بالكامل، وذكرت أن مجموع الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي بلغ نحو 1260 جنديا.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه "نتيجة للأعمال القتالية النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" قرية بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك بشكل كامل وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة"، مضيفة أن العدو خسر أكثر من 340 عسكريا وثلاث دبابات ومعدات حربية أخرى.

وفي ما يلي أهم ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" التقدم في عمق دفاعات العدو في خاركوف، ووصلت خسائر الجيش الأوكراني هناك إلى نحو 380 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي وضربت مواقع للعدو في لوغانسك، خسر الأوكرانيون نحو 60 عسكريا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في أراضي جمهورية دونيتسك، حيث تجاوزت خسائر العدو 330 جنديا وتضمنت دبابة وثلاث عربات مشاة قتالية، بينها عربتان نوع "ماردر" ألمانية الصنع وعربة "برادلي" أمريكية الصنع

وجهت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" ضربات للعدو في أرضي دونيتسك وكبدته خسائر بلغت نحو 120 عسكريا

أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات حربية معادية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، وقضت على مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في جزيرة بيرياسلافسكي في نهر دنيبر قرب خيرسون، وبلغت خسائر العدو نحو 30 عسكريا

تدمير محطة رادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات IRIS-T ألمانية الصنع، وقاذفة لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-125"

إصابة موقع إجراء اجتماع لهيئة أركان اللواءين الهجوميين 92 و95 للقوات الأوكرانية، وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة

إسقاط 45 طائرة بدون طيار، وقنبلة موجهة HAMMER فرنسية الصنع، و 4 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا"، إضافة إلى صاروخ "نبتون" مضاد للسفن.

المصدر: RT