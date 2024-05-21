رئيس الأرجنتين يرفض الاعتذار لرئيس وزراء إسبانيا بعد كلامه عن زوجته

أكد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه لن يعتذر تحت أي ظرف من الظروف عن الكلمات التي قالها والمتعلقة بفساد زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

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وقال ميلي في مقابلة مع قناة "تي إن" التلفزيونية: "لن أعتذر له تحت أي ظرف من الظروف، لماذا أعتذر إن كنت قد تعرضت للهجوم؟"، مشيرا إلى أن التعليقات السلبية التي أدلى بها ممثلو السلطات الإسبانية ضده أكثر خطورة بكثير من كلماته عن زوجة سانشيز بيغونيا جوميز.

وانتقد ميلي مرة أخرى خلال المقابلة رئيس الوزراء الإسباني ووصفه بأنه جبان، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه واثق من أن خلافهما لن يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتابع: "العلاقات الدولية لا يتم إنشاؤها من قبل رؤساء الدول، ولكن من قبل الشعوب، لقد قبلنا العديد من المهاجرين من إسبانيا، لا يمكن قطع هذه العلاقات".

وفي 19 مايو الجاري، ألقى ميلي خطابا في مؤتمر حزب "فوكس" اليميني الإسباني المتطرف في مدريد، ووجه اللوم لسانشيز لعدم رده على مزاعم الفساد ضد زوجته، رغم أنه لم يذكر اسمها.

استدعت السلطات الإسبانية سفيرها في الأرجنتين للتشاور وطالبت باعتذار من الرئيس الأرجنتيني.

المصدر: تي إن