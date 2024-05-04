الأرجنتين ترفض تصريحا "افترائيا ومهينا" من وزير إسباني بحق الرئيس ميلي

رفضت الأرجنتين التصريح "الافترائي والمهين" من جانب وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي الذي وصف فيه الرئيس خافيير ميلي بأنه "سيئ جدا ويتعاطى مواد معينة".

جاء ذلك في بيان صدر عن ديوان الرئيس الأرجنتيني. وقال البيان: "يرفض ديوان الرئيس التصريحات المشينة والمهينة التي أدلى بها وزير النقل الإسباني، ضد خافيير ميلي. نعتقد أنه توجد لدى الحكومة الإسبانية مشاكل أكثر أهمية، على سبيل المثال، تهم الفساد الموجهة ضد زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والتي كان بسببها يفكر في الاستقالة".

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واتهم البيان كذلك رئيس الوزراء الإسباني، بتعريض وحدة البلاد للخطر من خلال إبرام اتفاقيات مع الانفصاليين، و بأنه "عرض النساء الإسبانيات للخطر من خلال السماح بالهجرة غير الشرعية للذين يهددون سلامتهن الجسدية".

وتابع البيان: "لقد قرر الأرجنتينيون تغيير النموذج الذي جلب لهم البؤس والانحدار. والنموذج نفسه يطبقه حزب العمال الاشتراكي الإسباني في بلاده. ونأمل أن يقرر الشعب الإسباني قريبا العيش بحرية مرة أخرى".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "موندو" الإسبانية، أن وزير النقل الإسباني، نصح الشباب بأن يكونوا على طبيعتهم، مضيفا أن "هناك أشخاصا سيئين للغاية وصلوا إلى القمة من خلال البقاء على طبيعتهم". وكمثال على هؤلاء الأشخاص، أشار الوزير إلى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقال الوزير: "رأيت ميلي على شاشة التلفزيون وقلت لنفسي وأنا أستمع إليه، لا أعرف في أي حالة هو الآن، هل هو يتحدث قبل أو بعد تعاطي مواد معينة".

المصدر: نوفوستي