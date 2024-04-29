رئيس الوزراء الإسباني يقرر البقاء في منصبه "رغم التشهير بزوجته"

قرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز البقاء على رأس الحكومة "رغم حملة التشهير التي تشنها المعارضة ضده"، وآخر فصولها التحقيق مع زوجته.

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وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ عام 2018، اليوم الاثنين: "سأستمر على رأس الحكومة". وكان سانشيز البالغ 52 عاما لزم الصمت منذ الاعلان الأربعاء عن فتح تحقيق قضائي في حق زوجته بشبهة "الفساد" و"استغلال النفوذ".

وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أن "محكمة في مدريد بدأت إجراءات أولية ضد بيغونيا غوميز زوجة رئيس الوزراء بتهمة استغلال النفوذ والفساد بعد شكوى للتحقيق في علاقاتها المشبوهة مع العديد من الشركات الخاصة".

المصدر: أ ف ب