بعد فتح تحقيق ضد زوجته.. رئيس وزراء إسبانيا يفكر في تقديم استقالته ويعلق أنشطته حتى 29 أبريل

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، أنه يفكر في إمكانية تقديم استقالته معلقا أنشطته حتى 29 أبريل، بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضد زوجته بتهمة استغلال النفوذ والفساد.

وأوضح في رسالة نشرها على منصة "إكس": "أحتاج إلى التوقف والتفكير لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت سأستمر في منصب رئيس الحكومة أو إذا كان علي أن أتخلى عن هذا الشرف".

وأضاف أنه "سيعلن قراره الإثنين 29 أبريل للصحافة"، بينما يعلق أنشطته حتى ذلك الوقت.

وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أن "محكمة في مدريد بدأت إجراءات أولية ضد بيغونيا غوميز زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتهمة استغلال النفوذ والفساد بعد شكوى للتحقيق في علاقاتها المشبوهة مع العديد من الشركات الخاصة".

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المصدر: RT + "أ ف ب"