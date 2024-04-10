"مصلحة جيوسياسية لأوروبا".. رئيس الوزراء الإسباني: جاهزون للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، عن جاهزية مدريد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرا أن ذلك يشكل "مصلحة جيوسياسية لأوروبا".

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وقال أمام النواب الإسبان إن الاعتراف بدولة فلسطينية "مصلحة جيوسياسية لأوروبا".

وأكد سانشيز مجددا أن إسبانيا "مستعدة" للاعتراف بدولة فلسطينية من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وشدد على أن رد إسرائيل "غير المتناسب بتاتا" في قطاع غزة على "هجوم حماس الإرهابي" في 7 أكتوبر، يهدد "استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره".

وكانت أستراليا ألمحت أمس الثلاثاء، إلى إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ إن الاعتراف بدولة فلسطينية يمكن أن يساعد في تحريك عملية السلام المتوقفة ومواجهة القوى المتطرفة في الشرق الأوسط.

وإذ تحدثت عن فشل المقاربات السابقة في هذه القضية، أشارت إلى أن "المجتمع الدولي يدرس الآن مسألة الدولة الفلسطينية كوسيلة لتحقيق حل الدولتين".

وكانت السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بالدولة الفلسطينية علم 2014، وقد سبقتها ست دول أوروبية أخرى وهي بلغاريا وقبرص وتشيكيا والمجر وبولندا ورومانيا.

المصدر: أ ف ب