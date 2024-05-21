ولي العهد السعودي يتحدث عن صحة الملك سلمان

ترأس ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء جلسة لمجلس الوزراء في جدة.

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وفي بداية الجلسة، طمأن ولي العهد الجميع على صحة الملك سلمان بن عبدالعزيز، معربا عن تقديره لكل من سأل للاطمئنان عن صحته.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودي إصابة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالتهاب في الرئة.

وقال الديوان في بيان: "استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبين وجود التهاب في الرئة".

وأعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، إثر معاناته من ارتفاع الحرارة وألم المفاصل.

المصدر: صحيفة "سبق"